Le maire de Berlin, Kai Wegner, et le maire de Tel Aviv-Yaffo, Ron Huldai, ont annoncé la mise en place d’un nouveau partenariat de jumelage entre les deux villes. Cet accord marque les 60 ans de relations diplomatiques entre l’Allemagne et Israël et reflète l’amitié de longue date ainsi que la coopération entre les deux villes.

»Tel Aviv et Berlin partagent des valeurs démocratiques et entretiennent de nombreux liens culturels, sociaux et économiques. Ce sont deux villes dynamiques et vibrantes, attirant des jeunes, des artistes et des entrepreneurs du monde entier », peut-on lire dans le communiqué annonçant cet accord.

La cérémonie officielle de signature aura lieu à Berlin le 5 mai 2025. La visite du maire de Tel Aviv-Yaffo à Berlin et la signature de l’accord de jumelage s’inscrivent dans le cadre des événements marquant les 60 ans de relations diplomatiques entre Israël et l’Allemagne, ainsi que le 80e anniversaire de la libération d’Auschwitz.

Le maire de Tel Aviv-Yaffo, Ron Huldai, a déclaré :

« Je suis heureux d’annoncer la création d’un partenariat de jumelage avec la capitale de l’Allemagne, Berlin – un partenariat fondé non seulement sur la mémoire historique, mais aussi sur les valeurs de démocratie, de liberté et de tolérance, qui sont aujourd’hui si essentielles dans le monde.

Kai Wegner, le maire de Berlin, est un véritable ami d’Israël. Depuis le 7 octobre, il a visité Tel Aviv-Yaffo pour exprimer sa solidarité, a apporté un soutien total au droit d’Israël à se défendre et a déclaré que le drapeau israélien resterait hissé sur l’hôtel de ville de Berlin jusqu’au retour de tous les otages. Nous renforçons nos liens avec Berlin en comprenant que les partenariats solides se construisent sur des valeurs partagées, une responsabilité historique et un engagement pour un avenir meilleur pour les générations à venir. »

La ville de Tel Aviv-Yaffo a signé des accords de coopération et d’amitié avec de nombreuses villes à travers le monde et entretient des relations fructueuses avec d’autres grandes villes. Berlin rejoint désormais les autres villes partenaires de Tel Aviv-Yaffo en Allemagne : Cologne, Fribourg, Francfort, Essen et Bonn.