Pour la 5e année consécutive, Tel Aviv est la destination n° 1 de l’alyah, avec 4 419 nouveaux Olim (immigrants) ayant choisi de faire de Tel Aviv leur nouveau domicile en 2019. Au cours de l’année écoulée, Israël a accueilli quelque 35 119 immigrants, selon un rapport de l’Agence juive pour Israël et du Ministère de l’absorption; 12,7% des nouveaux immigrants ont choisi de s’installer à Tel Aviv, la non stop city. Le rapport a également montré que la plupart des immigrants arrivés à Tel Aviv sont originaires de Russie, des États-Unis et de France. En 2019, Tel Aviv a également accueilli des olim de pays tels que Singapour, le Honduras, le Népal, l’Inde et le Pérou.

La municipalité de Tel Aviv-Yafo soutient l’Aliyah des nouveaux immigrants en leur offrant divers services, de nombreux ateliers couvrant des sujets importants tels que la recherche d’emploi, la rédaction de CV et l’esprit d’entreprise, le système de santé en Israël ou encore le système éducatif,et des programmes sur mesure pour les aider dans leur intégration, offerts en trois langues.

L’année dernière, plus de 1 900 Olim à la recherche d’un emploi ont assisté au salon annuel de l’emploi organisé par le Département de l’immigration et de l’absorption de Tel Aviv-Yafo, ainsi qu’à des dizaines de conférences, concerts, performances et visites culturelles organisées spécialement pour eux. Toutes les activités ont été réalisées en collaboration avec le ministère de l’Absorption des immigrants.

Le maire de Tel Aviv-Yafo, Ron Huldai: « L’absorption et l’Aliyah sont un atout important pour Tel Aviv-Yafo. Nous nous sentons honorés année après année que Tel Aviv soit choisie comme la destination numéro un de l’Aliyah et souhaitons la bienvenue aux immigrants qui ont choisi de faire de Tel Aviv leur nouvelle maison et de contribuer à rendre cette ville plus intéressante, diversifiée et cosmopolite. «

Source: Telavivre