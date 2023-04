Le député Boaz Bismuth (Likoud) était ce soir (lundi) à la synagogue Recanatti, à Tel Aviv, pour une cérémonie à l’occasion de Yom Hashoah.

Au moment où il a commencé à prendre la parole, des manifestants ont bruyamment protesté contre sa présence en criant: »Honte! » et voulaient l’empêcher de parler.

Plusieurs personnes présentes dans la synagogue sont intervenues pour demander aux manifestants de cesser et ces derniers ont été sortis de la salle. Le député Bismuth a fini son discours avant de repartir rapidement.

Un des manifestants a témoigné sur Ynet qu’il avait ensuite été frappé alors qu’il était déjà sorti de la synagogue: »C’est une cérémonie qui a lieu tous les ans à la mémoire des communautés grecques. Je viens tous les ans depuis 30 ans. Les organisateurs n’avaient pas annoncé la venue d’un homme politique et soudain, Bismuth arrive avec une bande de voyous. Ce n’était pas prévu, nous avons crié que c’était une »honte » et nous sommes sortis. Venir pendant cette période si sensible? Cela ressemble à un piège prévu d’avance ».

Un autre participant a raconté: »Je suis choqué de ce qu’il s’est passé, je tremblais quand je suis sorti. Tous les ans, je viens dans cette synagogue. Mon père est un rescapé d’Auschwitz-Birkenau, et c’est important pour moi de marquer ce jour. Ce qu’il s’est passé là est tout simplement terrible. Au milieu du discours de Bismuth des gens ont crié »Honte! Honte! ». Certains voulaient que Bismuth restent, d’autres qu’il parte sans finir son discours. Certains sont sortis, d’autres se sont confrontés à l’intérieur. C’était terrible. Chaque année, un homme politique vient, l’année dernière c’était Ofir Akounis (lui aussi du Likoud, ndlr) et il n’y a eu aucune réaction. Israël n’est plus le même depuis Yom Hashoah de l’année dernière. Nous ne parvenons pas à mettre de côté nos divergences, même en ce jour ».

Boaz Bismuth a insisté dans ses paroles sur la nécessité d’éviter les querelles fratricides: »Nous sommes frères. Nous pouvons ne pas être d’accord mais notre destin est commun, surtout en cette soirée. Je suis sûr que vous allez dormir et demain vous comprendrez que l’union est plus forte que la division. Contre l’antisémitisme, nous savons nous battre, contre le terrorisme nous savons nous battre, mais pas contre nos frères. Yom Hashoah se trouve au-dessus de toute dispute politique ou partisane. C’est un jour saint pour perpétuer le souvenir des millions de Juifs exterminés. Lorsque les nazis les ont assassinés, ils ne se sont pas demandé quelles étaient les opinions politiques ou partisanes de ces Juifs, ce qui les intéressait c’est qu’ils étaient juifs. En ce jour, diviser, chercher la dispute est une chose terrible à laquelle je ne participerai pas ».

Celui qui a aussi tenu à réagir à l’événement est Benny Gantz: »En tant que fils de rescapé de la Shoah, les images du député Boaz Bismuth chahuté lors d’une cérémonie de Yom Hashoah dans une synagogue de l’Etat des Juifs me font mal au coeur. Je les condamne, même si je comprends les divergences d’opinion et la douleur que ressentent beaucoup de personnes dans le peuple, je demande à tout le monde de faire preuve de retenue en ces jours saints. Nos débats intenses et importants sur notre avenir reprendront avec toute leur vigueur après ».