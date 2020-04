Les statistiques ont toujours une connotation macabre lorsqu’il s’agit de faire le décompte de décès. Chaque chiffre est un être humain. Mais au creux de la vague de la tourmente qui frappe la planète et malgré les mauvaises nouvelles que chacun apprend dans son entourage, il est rassurant de voir que nous avons la chance de vivre dans un pays comme Israël où la situation est relativement enviable par rapport à l’immense majorité des autres pays du monde.

Dans la situation que nous vivons, le taux de mortalité pour 100 habitants atteints du virus est l’un des indicateurs permettant de jauger la qualité du système de santé.

Un classement mondial a été réalisé qui place Israël en 6e position mondiale avec un taux de 0,53% de décès sur 100 personnes atteintes. Les cinq premières places sont occupées par l’Islande (0,3%), l’Afrique du Sud (0,34%), l’Australie (0.44%), Singapour (0,48%) et le Chili (0,53%). L’Allemagne est à au 17e rang avec 1,31%, les Etats-Unis au 27e avec un taux de 2,46% et la Suisse au 32e avec 2,85%. Les cinq pays de la fin de tableau sont: la France (8,99%), les Pays-Bas (9,11%), l’Espagne (9,23%), l’Indonésie (9,5%) et l’Italie avec un taux de 12%!

Photo Avi Dishi / Flash 90