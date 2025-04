Après les nouveaux tarifs douaniers massifs imposés par Trump, les bourses mondiales ont dévissé, les grandes entreprises américaines perdant des milliers de milliards de dollars.

Mercredi, le président américain a annoncé l’imposition de droits de douane sur les pays qui exportent plus vers les États-Unis qu’ils n’en importent. Il a notamment imposé un droit de douane de 34 % sur la Chine et de 17 % sur Israël. Conséquence, l’indice Nasdaq a chuté de 5 % en deux heures, et avec lui les géants de l’économie.

L’entreprise technologique Apple a perdu 8% de sa valeur, soit environ 300 milliards de dollars, apparemment en raison de l’augmentation du prix des matières premières pour les composants matériels. La société de vêtements de sport Nike a chuté de 15 % en raison des droits de douane imposés au Vietnam, où ses produits sont fabriqués.

On observe également un krach général sur d’autres actions : Amazon a chuté de 8 %, Nvidia de 6 % et l’action Tesla d’Elon Musk a également chuté de 7 %.

Sur le marché des matières premières, le prix du pétrole a chuté de 7 %, celui de l’or de 1 % et celui de l’argent de 7 %.