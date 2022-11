Les noms des trois victimes de l’attentat de ce matin dans la zone industrielle d’Ariel ont été autorisés à la publication. Il s’agit de Tamir Amihaï (50 ans), Michaël Ladigin (36 ans) et Motty Ashkénazi (59 ans).

Tamir avait 6 enfants, Michaël laisse trois enfants et Motty 2 enfants.

»Motty était un homme rempli d’amour et de joie de vivre », ont témoigné ses proches, »il était un mari exemplaire, il aimait la famille, il avait une grande âme et aimait toujours aider les autres. Il aimait la vie et profitait de chaque instant pour entourer sa famille de sa chaleur et de son amour. Une grande perte pour nous et pour tous ceux qui l’ont connu ».

La veuve de Motty a déjà connu le drame de perdre un proche dans des circonstances identiques, puisque son frère avait été tué dans un attentat en 1979.

Shay, un ami de Motty, était justement avec lui au téléphone au moment de l’attentat. Il l’a entendu crier »on m’a poignardé, on m’a poignardé, verrouillez les portes ».

Michaël avait fait son alya avec sa famille, il y a seulement cinq ans. Sa femme, Yevguenia témoigne: »Il était un homme droit, avec un bon coeur. Il savait tout faire, les enfants l’aimaient tellement. Il leur trouvait toujours une occupation, il jouait avec eux, il cuisinait avec eux pour qu’ils ne s’ennuient pas. Je ne sais pas comment je vais vivre sans mon mari ».

Le Rav Netanel Oved, Rav du yishouv Kiryat Netafim d’où était issu Tamir, a raconté sur Ynet Radio: »Il avait un grand sens de l’hospitalité. Je le connaissais depuis 15 ans. Il était un père dévoué pour ses six enfants – cinq filles et un petit dernier. Il faisait tout avec discrétion et humilité ».

Que leur souvenir soit béni.