La présidente du parti d’extrême gauche Meretz s’est rendue dimanche en visite chez le chef terroriste de l’Autorité Palestinienne Abou Mazen. Après la poignée de mains chaleureuse, Tamar Sandberg a dit au chef de l’AP qu’elle était venue “apporter un message de paix”. Elle a poursuivi en disant que “la paix devrait être un sujet prioritaire et à l’ordre du jour du prochain gouvernement israélien quel qu’il soit et dans l’optique d’une solution à deux Etats”. Elle a rajouté que son parti est le seul qui place ce sujet en avant durant la campagne”.

L’entretien qui s’est déroulé a été en sens unique puisque l’un comme l’autre ont critiqué le gouvernement israélien et Binyamin Netanyahou et lui ont attribué la responsabilité entière de la situation actuelle et de l’impasse dans le processus de “paix”.

Avec aplomb, Abou Mazen lui a notamment dit que l’Autorité Palestinienne “est engagée en faveur de la paix et contre le terrorisme”!

Cette démarche attitude de Tamar Sandberg – qui s’était déjà rendue sur le mausolée de Yasser Arafat en 2009 – est d’autant plus indécente qu’elle a effectué cette visite auprès d’un terroriste négationniste alors qu’au même moment, elle est ces jours-ci à la pointe du combat contre l’entrée du parti Otsma Yehoudit à la Knesset et en faveur de celle des partis arabes anti-israéliens.

Interrogée dimanche par un média israélienne sur ce paradoxe, elle s’était offusquée de la symétrie qui est faite selon elle entre les “partisans du kahanisme, du racisme et de la violence” et “les partisans de la paix”…

Au parti Otsma Yehoudit, la réaction ne s’est fait attendre: “Celle qui veut faire invalider les membres d’Otsma Yehoudit, qui envoient leur fils aux premières lignes sur le front et sont prêts à sacrifier leur vie pour l’Etat d’Israël, est allée rencontrer le terroriste Abou Mazen, celui qui avait organisé l’attentat contre des enfants à Maalot, celui qui nie la réalité de la Shoah, celui qui nomme des squares au nom de terroristes et qui paie des salaires aux terroristes détenus. C’est cet individu que Tamar Sandberg est allée voir. Elle a perdu tout sens moral juif élémentaire. Sanberg est l’exemple typique des profondeurs atteintes par l’extrême gauche israélienne, qui disqualifie les amoureux d’Israël et encense les ennemis d’Israël”.

Photo Hadas Parush / Flash 90