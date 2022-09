Quels ont été les prénoms les plus donnés en Israël pendant l’année hébraïque qui se termine?

Après 6 années en tête de classement chez les filles, le prénom Tamar a été détrônée par Avigaïl qui devient donc le prénom le plus donné aux filles nées en 5782.

Dans le classement toutes populations confondues, Tamar n’est plus qu’en troisième position après Myriam et avant Yaël. Puis viennent Noa, Sarah, Maya, Adèle, Ayala et Lia. Chez les Juifs, Tamar occupe la seconde place suivie de Yaël, Noa, Adèle, Maya et Sarah.

Chez les garçons, toutes populations confondues, c’est Mohamed qui caracole en tête de classement. Puis on trouve Adam et Yossef, des prénoms courants aussi bien chez les Juifs que chez les Arabes.

Dans le classement qui ne prend en compte que les naissances juives, c’est David qui est le prénom le plus donné, puis Ariel, Lavi, Ori, Rephaël, Noam et Eytan.

Cela fait six ans d’affilée que David est le prénom le plus populaire en Israël. Depuis la création de l’Etat plus de 66000 enfants ont été nommés David et 115000 Mohamed. Chez les filles, c’est le prénom Noa qui a été le plus donné depuis 1948 dépassant Rahel, Yaël, Sarah, Mihal et Esther.