Israël est un incroyable melting-pot de cultures du monde entier. Quel est le mix de vos origines ?



Je suis née à Jérusalem. Ma famille originaire d’Afrique du Nord a émigré en Israël dans les années 50. La famille de mon père venait de Tunisie et de Libye et celle de ma mère du Maroc.

Selon vous, c’est quoi être israélien ? quelles sont les spécificités de l’esprit israélien ?

Pour moi être israélien, avant tout, c’est être une personne sociable, aimer la compagnie et avoir un large cercle de soutien autour de soi. C’est toujours voir le positif et croire que tout va pour le mieux. Être israélien, c’est synonyme de famille et de repas de Shabbat. Être israélien, c’est aller à la plage, avec de quoi bien manger et boire…

Vous êtes chef cuisinier et entrepreneur. D’où est venue votre vocation ?

Mon amour pour la cuisine a commencé très tôt, chez ma grand-mère où j’ai grandi. Elle avait une maison d’hôtes à Safed en Galilée. C’est là-bas que j’ai puisé mon goût insatiable pour les produits frais venant directement de la terre. J’ai en mémoire tous ces fruits et légumes que ma grand-mère cultivait avec tellement d’attention et la magie de sa cuisine. Elle m’a transmis tout ce bonheur.

À 19 ans, j’ai étudié au Hadassah College à Jérusalem, puis j’ai eu une formidable expérience en France, à l’École Lenôtre. Ensuite, j’ai travaillé avec de grands chefs israéliens : Ezra Kedem, Eyal Shani. J’avais toujours en tête d’apporter la simplicité de la cuisine de ma grand-mère et de privilégier les saveurs naturelles.

Pendant cette période, je me suis prise de passion pour le marché Mahane Yehuda à Jérusalem. Au-delà de mon attachement profond à Jérusalem, ce marché extraordinaire, est devenu ma maison, ma source d’inspiration.

Je me suis lancée dans des cours de cuisine et j’ai éprouvé le besoin d’emmener mes élèves au marché pour choisir les produits. C’est comme ça que j’ai compris la façon dont j’aimais enseigner la cuisine et j’ai eu le déclic sur ce que j’avais réellement envie de faire.

J’ai créé « The Atelier » en 2009, un beau studio culinaire, caché au cœur du Mahane Yehuda.

Avez-vous réalisé vos rêves ?

Le rêve que je portais en moi, tout ce que j’avais imaginé s’est concrétisé : pouvoir combiner mon amour pour la cuisine avec celui de la transmission et du partage et ma passion pour le Mahane Yehuda.

À propos de votre business… en quoi votre modèle est singulier et innovant ?

J’ai créé des tours et ateliers culinaires pour des personnes qui souhaitent explorer Israël différemment.

Avec mes hôtes, nous partons à la découverte des merveilleux produits de saison du Mahane Yehuda, nous goûtons, nous testons le meilleur, nous échangeons avec les marchands qui nous racontent des histoires et anecdotes.

Après avoir choisi tous nos ingrédients, nous rejoignons mon Atelier et préparons un repas gourmet, véritable festival de saveurs méditerranéennes. Puis nous dégustons toutes ces créations accompagnées de très bons vins. Il y a toujours une ambiance incroyable ! J’organise également des dîners de chef, souvent pour célébrer un événement sur le Rooftop de l’Atelier.

Quelles valeurs vous animent dans l‘exercice de votre métier ?

Dans mon métier, j’accorde la plus haute importance à la qualité des ingrédients, je ne fais jamais de compromis sur ce point, tout comme j’ai le désir constant d’obtenir des saveurs précises et d’enfiévrer mes convives. Toujours penser « outside the box », y ajouter beaucoup d’amour et l’excitation est garantie !

Votre vision de l’avenir… Avez-vous encore des rêves à réaliser, de nouveaux projets ? Ma mission : développer mon engagement pour la défense des marchés, des produits de qualité et des producteurs locaux. Je suis la première femme à avoir été élue à la tête de la « Mahane Yehuda Merchants Association ». C’est très important pour moi, car cela me permet de m’investir sans relâche pour la préservation de l’esprit et de l’atmosphère du Mahane Yehuda, cette institution unique à Jérusalem qui me tient tant à cœur. En plus, je représente tous les marchés en Israël (Markets Union) et j’ai le privilège de collaborer avec les marchés de la Global Union dans le monde. Côté innovation, j’ai concrétisé un projet très excitant : nous offrons désormais une expérience authentique et originale avec un Food Truck itinérant qui accueille les voyageurs dans des lieux exotiques isolés d’Israël et sert des repas de chef préparés à l’Atelier.