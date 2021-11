Après un processus de développement de plusieurs années, la direction »Homa’ au sein du ministère de la Défense a présenté le système « Tal Shamaïm » (Rosée des Cieux) un ballon-dirigeable qui sera capable de détecter tout danger aérien menaçant le nord du pays. Il s’agit d’une plateforme aérienne unique au monde, équipée de systèmes de détection ultrasophistiqués capables de détecter missiles, roquettes et drones sur un très large rayon, permettant ainsi une réponse rapide de Tsahal. Le développement et la production sont le fruit d’une collaboration entre le ministère de la Défense, l’armée de l’air, les Industries aérospatiales d’Israël (IAI), Elta et l’agence américaine MDA, spécialisée dans la défense anti-missiles.

Le ministre de la Défense Benny Gantz a déclaré : « Je salue tous ceux qui ont collaboré à ce projet, en Israël comme aux Etats-Unis, pour cette nouvelle percée technologique qui renforcera encore davantage le dispositif de défense des cieux d’Israël et des citoyens du pays. La réussite de ce système solidifie le mur de défense construit par Israël face aux menaces aériennes proches et lointaines de nos ennemis. Grâce à ce système de détection avancée et au dispositif de défense anti-aérienne sur plusieurs cercles, Israël conservera sa supériorité militaire dans la région et disposera d’une plus grande marge de manoeuvre opérationnelle nécessaire à sa sécurité ».

Photo ministère de la Défense