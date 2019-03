Le député Likoud Tsahi Hanegbi avait été contraint de “repréciser” ses propos et même de présenter une forme d’excuses après avoir minimisé le terrorisme incendiaire qui avait frappé la région de bordure de la bande de Gaza.

Cette fois-ci, c’est le nouveau n°2 du Parti travailliste, Tal Rousso, qui s’est attiré les foudres des habitants du Néguev occidental après des propos encore plus offensants. Sur une station de radio, il a déclaré: “J’ai été surpris par les pleurnicheries des habitants du sud face au terrorisme des cerfs-volants et des ballons”. Des propos d’autant plus étranges et inacceptables qu’ils viennent de la bouche de celui qui fut commandant de la région militaire sud, jusqu’il y a encore six ans.

Gadi Yarkoni, président de la région Eshkol, a vivement réagi: “Les propos du général (rés.) Tal Rousso sont scandaleux, surtout venant de lui. Les habitants de la bordure de Gaza font preuve depuis dix-huit ans d’une résistance exemplaire et constituent un modèle de sang-froid pour toute la population du pays. Malgré les défis et le terrorisme permanents, ces habitants continuent à développer la région et a accueillir de nouveaux habitants. Je voudrais rappeler à Tal Rousso que depuis qu’il a achevé il y a six ans sa mission de commandant de la région militaire sud, nos habitants ont traversé l’Opération Tsouk Eitan et surtout la menace des tunnels souterrains qui s’est développée sous terre alors qu’il était en poste. Les habitants de la région paient aujourd’hui le prix de la politique de retenue, du ‘gros dos’ et du compte-goutte toléré dont il fut l’un des grands acteurs (…) Nous ne tolèrerons pas d’être qualifiés de ‘pleurnicheurs’ et nous nous serions attendus à une attitude plus compréhensive et de plus d’humilité de la part de Tal Rousso face aux habitants des localités de la bordure”.

De son côté, Tamir Idan, président du conseil régional Sedot Néguev a dit: “En 2014, Tsahal a commencé l’Opération Tsouk Eitan et a détruit trente-deux tunnels qui avaient été creusés du temps où Tal Rousso était en poste. Nous aurions espéré une autre attitude de sa part à l’intention de ceux qui font preuve de solidité et de sang-froid”.

Beaucoup d’autres habitants de la région ont également exprimé leur colère face à ces propos manquant totalement de tact. Un premier couac de taille pour cet ancien général fraîchement entré en politique.

Ce même Tal Rousso a déclaré sur une chaîne de télévision que “le désengagement de Gaza fut une décision de génie sur le plan militaire prise par Ariel Sharon”…

