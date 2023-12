Deux autres otages détenus par le Hamas ont été déclarés officiellement assassinés.

Tal Haïmi, du kibboutz Nir Itshak, avait 41 ans. Il était marié et père de trois enfants, des jumeaux de 9 ans et un garçon de 6 ans. Sa femme, Ella, est enceinte. Depuis l’enlèvement de Tal, elle avait filmé chaque étape de sa grossesse afin de lui faire partager une fois qu’il reviendrait de captivité. Hier soir (jeudi), elle a appris la terrible nouvelle.

Le 7 octobre, Tal est sorti de chez lui le matin. Il a prévenu son épouse que des terroristes s’étaient introduits dans le kibboutz et lui a demandé de s’enfermer. Elle a verrouillé la porte, l’a bloquée avec des meubles et s’est munie d’un couteau. A partir de 10h du matin, elle a perdu le contact avec Tal. Ella et les enfants ont été évacués à 21h le soir. Pendant 68 jours, ils étaient sans nouvelles de Tal.

Joshua Louito était venu de Tanzanie pour étudier l’agronomie dans le kibboutz Nir Oz. Il a été enlevé à Gaza le 7 octobre par le Hamas, et assassiné après son enlèvement.

Les corps de Tal et Joshua sont détenus par le Hamas dans la Bande de Gaza.