Plusieurs tags antisémites ont été découverts hier matin (samedi) sur la devanture du restaurant cacher, Mr Shnitz, à Levallois-Perret.

Sept tags ”voleurs” et quatre tags ”juif” ont été inscrits à la peinture noire, recouvrant la totalité de la devanture de l’établissement.

En fin d’après-midi, l’auteur présumé des faits a été interpellé par la police française, des palissades ont été posées le long du restaurant pour cacher les graffitis.

Plusieurs personnalités politiques françaises ont réagi à cet acte antisémite. La maire de Levallois-Perret, Agnès Pottier-Dumas (LR), a fait part de son indignation et de son incompréhension. Elle s’est dite ”extrêmement choquée par cet acte antisémite” et a ajouté: “On vit paisiblement à Levallois et la communauté juive se sent en sécurité dans notre ville”.

Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, s’est lui aussi déclaré ”profondément choqué”.

Le secrétaire général du Parti socialiste, Olivier Faure, a tweeté: “Image glaçante d’une devanture taguée pour signaler que le commerçant est juif. Nous ne sommes pas en Allemagne dans les années 30, mais en 2023 à Levallois. Parce que l’histoire peut bégayer, notre vigilance sur l’antisémitisme ne doit jamais faiblir”.