Le président américain Joe Biden a fait une courte déclaration à la presse et a annoncé la mort du leader de l’organisation Etat islamique Abu Ibrahim al-Hashimi al Qureishi lors d’une importante et périlleuse opération de commandos américains dans un village près de la ville d’Idlib, dernier bastion de Daesh. De violents combats ont eu lieu entre les forces américaines et les terroristes de Daesh et il y a également des victimes civiles.

Selon une source gouvernementale citée par le New York Times, les soldats américains ont encerclé le bâtiment dans lequel se trouvait le leader de Daesh et ont envoyé des tracts demandant aux femmes et aux enfants de quitter le bâtiment, mais sans réaction. Un peu plus tard, une forte explosion s’est produite à l’intérieur. Le chef terroriste avait préféré se faire sauter et avec lui ses femmes et ses enfants.

Il s’agit de la plus grande opération militaire américaine depuis l’élimination du leader précédent de Daesh, Abu Bakhr al-Bagdadi en 2019 et de celle du général iranien Qassem Soleimani en janvier 2020.

Le président Biden va s’adresser à la nation américaine un peu plus tard pour donner des détails sur cette opération.

Photo illustration