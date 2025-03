Alors que le massacre des Alaouites par les hommes du nouveau régime syrien se poursuit en toute impunité sur la côte ouest de la Syrie, des appels au secours sont lancés en direction d’Israël.

Un responsable alaouite administrant une page d’actualités locale de la ville côtière de Baniyas, en Syrie, a déclaré à Ynet que les récents événements sont une évolution naturelle de la situation insoutenable que subissent les habitants. Selon lui, la révolte dans le gouvernorat de Lattaquié et à Jableh n’est pas une conspiration, contrairement aux affirmations des médias liés au régime actuel. Il nie toute implication iranienne ou russe et rejette l’idée qu’il s’agisse d’un soulèvement en faveur de l’ancien régime. »Ce qui se passe est une réaction naturelle aux abus constants du régime actuel. Les gens ne supportent plus l’humiliation et la terreur quotidienne. Ils se soulèvent pour défendre leur dignité ». Il ajoute: »Le régime pille les maisons, casse les portes, vole des objets de valeur, des ordinateurs et des téléphones portables. Il empêche les habitants de fuir et confisque les téléphones des équipes médicales. Nous voulons la paix et la sécurité pour les Alaouites et toutes les minorités en Syrie ».

Ce responsable souhaite une intervention d’Israël pour les sauver: »Les Alaouites appellent Binyamin Netanyahou à intervenir immédiatement ». Dans son entretien avec Ynet, il a réitéré cet appel: »Je demande à Israël d’intervenir ».

Des appels similaires émergent en Syrie de la part de diverses minorités, confrontées au nouveau régime du président Al-Sharaa.

La chaine d’information I24 News rapporte s’être procurée une lettre de supplication urgente au Premier ministre, au ministre des Affaires étrangères et aux médias israéliens, leur demandant d’agir pour les « sauver ». Elle a été transmise aux hauts responsables israéliens, par des contacts régionaux qui servent d’intermédiaires entre la population locale et l’État d’Israël et écrite au nom de la direction et des hauts cheikhs alaouites de Syrie.

Cet appel intervient alors qu’Israël a déjà déclaré vouloir protéger les Druzes en Syrie, ce qui pourrait influencer sa position face à la situation des Alaouites.