Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, basé à Londres, le Hezbollah libanais a entamé des travaux dans une base située près de l’aéroport de Damas. Il s’agirait de construire des bunkers souterrains destinés aux instructeurs iraniens, aux miliciens pro-iraniens mais aussi pour y entreposer des drones de fabrication iranienne. Tsahal a frappé à de nombreuses reprises dans ce secteur pour détruire de l’armement arrivé d’Iran à destination du Hezbollah au Liban. Les agriculteurs qui travaillent près de cette base ont été chassés afin qu’ils ne puissent pas photographier ce qui s’y passe.

L’Iran et son supplétif cherchent à trouver une parade aux opérations israéliennes qui visent souvent des livraisons d’armement iranien. Les Iraniens et les Israéliens se livrent à une course contre la montre sur le sol syrien, les premiers tentant d’y introduire de l’armement sophistiqué au profit du Hezbollah, les seconds faisant le maximum pour déjouer l’implantation iranienne en Syrie et empêcher le Hezbollah de se doter d’un armement qui serait dangereux pour Israël.

Photo Pixabay