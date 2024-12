Le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, s’est exprimé cet après-midi (lundi) en ouverture de la réunion de sa faction parlementaire Yesh Atid.

Il a contredit le Premier ministre au sujet du rôle qu’a joué Israël dans la chute du régime d’Assad: ”La déclaration de Netanyahou selon laquelle le régime d’Assad est tombé suite aux actions d’Israël contre l’Iran et le Hezbollah n’ont rien à voir avec la réalité. Rien ne justifie que le Premier ministre et le ministre de la Défense soient à la frontière avec la Syrie moins de 24 heures après la chute de Damas et prétendent que la chute d’Assad a eu lieu grâce aux actions d’Israël”.

Il a ajouté: ”Nous avons un gouvernement qui a perdu toute capacité à être discret. Il est constamment occupé par son image, ses relations publiques au lieu de faire ce qui est bon politiquement, au lieu de regarder l’intérêt national”.