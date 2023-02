De nouvelles informations ont été publiées sur l’attaque menée samedi en Syrie attribuée à Israël. Il s’avèrerait, d’après l’agence Reuters, que des Iraniens se trouvaient sur le site visé par le raid et qu’ils avaient été réunis pour faire avancer le programme de développement d’avions sans pilote ou de missiles.

Une source proche du gouvernement syrien aurait déclaré que la cible de l’attaque était un rassemblement d’experts iraniens et syriens qui s’étaient retrouvés pour la fabrication de drones. Selon cette source, ‘un ingénieur syrien et un responsable iranien subalterne auraient été tués’. Un responsable de Tsahal n’a ni confirmé ni nié qu’Israël était derrière l’attaque, mais a déclaré que certaines des victimes avaient été tuées par un missile antiaérien syrien.

Une source de sécurité régionale a déclaré qu’un ingénieur des Gardes de la Révolution iraniennes impliqué dans le programme nucléaire iranien avait été grièvement blessé dans l’attaque et évacué vers un hôpital de Téhéran, et que deux responsables relativement haut placés de l’organisation, qui assistaient à la réunion n’avaient pas été blessés. Une autre source de renseignement a déclaré que la cible touchée faisait partie du programme clandestin des Gardes de la Révolution visant à fabriquer des missiles guidés. Une autre source a indiqué que l’objectif était de nuire à la fois aux Iraniens et aux membres du Hezbollah.