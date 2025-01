Ces dernières semaines, le monde occidental a décidé de tendre la main au nouveau régime syrien, avec à sa tête Mohammed Al Joulani, jihadiste et ancien membre d’Al Qaïda.

En Israël, on souligne un »aveuglement » de l’Occident qui « tombe à nouveau dans le piège », selon un responsable israélien. Ce dernier va encore plus loin et s’étonne: »Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l’Allemagne rendent visite au du boucher Joulani ».

Même au sein du cabinet de sécurité israélien, on s’interroge sur les égards du monde occidental envers le nouveau régime syrien dont Israël aurait donc plutôt tendance à se méfier.

»L’occident veut être aveugle », soutient ce responsable israélien cité par Ynet, »Il s’agit des gens les plus dangereux au monde. C’est incroyable de voir le monde tomber à nouveau dans le piège. Le monde arabe autour de nous le comprend et met en garde l’Occident mais il n’écoute pas. La chute d’Assad et de l’axe iranien en Syrie sont, bien sûr, une bonne chose mais de nouvelles menaces sont nées ».

Pour lui, il est impossible d’accorder du crédit à long terme aux déclarations du nouveau régime selon lesquelles il n’a pas l’intention d’entrer en guerre contre Israël: »Ce sera peut-être vrai pour un an ou deux, peut-être dix ou vingt. Mais personne ne peut le garantir et ces gens sont très dangereux. Al Joulani cherche à faire supprimer les sanctions sur la Syrie pour ramener de l’argent étranger. Mais sur le long terme, Israël sera obligé de conserver un espace d’influence en Syrie ».

En Israël, on regarde d’un oeil inquiet l’installation du Hamas et du Jihad islamique en Syrie dans l’indifférence de Joulani: »Nous ne leur permettrons pas de s’installer en Syrie de la même manière que nous n’avons pas permis à l’Iran de le faire », déclare le responsable israélien, »Nous pensons que Joulani préfère qu’ils restent pour agir contre Israël ».

Dans ce contexte, Israël s’apprête à conserver le contrôle d’une zone de 15 kilomètres en Syrie afin d’éliminer toute menace de missile sur le Plateau du Golan ainsi qu’une zone d’influence de 60 kilomètres sur le territoire syrien qui permettra de récolter tous les renseignements pour empêcher le développement de toute menace contre Israël.