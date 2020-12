Quelque semaines après l’épisode de l’égyptien Muhamad Ramadan, le chanteur tunisien Noaman a-Shaari est actuellement la cible des foudres des médias et du monde artistique tunisiens pour avoir « osé » interpréter et chanter avec lui une chanson mise en musique par son ami, le chanteur israélien Ziv Yehezkel. Chacun des deux chanteurs avait été enregistré séparément, l’un à Tunis l’autre à Jaffa.

Noaman a-Shaari est aujourd’hui menacé d’être exclu de l’union des artistes tunisiens et de voir supprimée des programmes son émission hebdomadaire sur une chaîne de télévision nationale.

Le chant interprété par les deux artistes était tout un symbole, « Paix entre voisins », écrite par un artiste yéménite qui a lui préféré rester anonyme afin de ne pas risquer sa vie !

Depuis la diffusion du clip, les médias tunisiens s’acharnent contre Noaman a-Shaari qui est attaqué et insulté à chacune de ses interventions. Il répond invariablement qu’il est un artiste et non un politicien et qu’il chante pour tous les êtres humains quels qu’ils soient.

Vidéo (reportage diffusé avant le tollé médiatique en Tunisie) :