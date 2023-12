La récitation du Shéma Israël dans une mosquée de Jénine par des soldats réservistes fait grand bruit. Après la diffusion du film où l’on voit ces soldats prendre le micro du muezzin, réciter Shéma Israël et transmettre en arabe un message à la population locale, l’Etat-major a annoncé que des sanctions seraient prises contre ces soldats.

Selon les cadres de l’armée, ces soldats ”n’ont pas respecté les valeurs de Tsahal” et il a été décidé de les suspendre de leur service de réserve.

Leurs camarades de bataillon ont été choqués d’apprendre cette sanction qu’ils jugent disproportionnée et menacent d’arrêter de servir s’ils ne sont pas réintégrés.

Par ailleurs, le Grand rabbin d’Israël, le Rishon Letsion, Rav Itshak Yossef, a manifesté sa désapprobation face à l’acte des soldats à l’intérieur d’une mosquée: ”Il faut enseigner aux soldats à respecter les sensibilités religieuses de chacun”, a déclaré le Grand rabbin.

Plusieurs voix se sont, en revanche, élevées contre la sanction décidée par Tsahal. Ainsi, le ministre Itamar Ben Gvir a tout de suite fait savoir qu’elle était erronée à ses yeux mais aussi le député Yuli Edelstein (Likoud), qui a demandé à l’Etat-major de réfléchir à une autre manière de punir ses soldats.

Le conseiller stratégique, Yaïr Ansbacher, a posté sur X: ”Lorsque Tsahal punit des soldats qui ont récité le Shéma dans des hauts-parleurs à Jénine, elle montre qu’elle est encore enfermée dans la ”conception”. Elle refuse de parler dans les termes religieux et culturels de nos ennemis. Exactement comme l’a été la réaction de Tsahi Hanegbi sur les photos des terroristes du Hamas en caleçon. Ou l’ordre qui a été donné aux soldats d’effacer les graffitis qu’ils avaient faits sur les murs de Gaza. ”Ils n’aiment pas ça, cela fait mauvais genre”. Mais c’est exactement ce qui sauve la vie de soldats! La vie de nos soldats! Parce que cela brise le moral de notre adversaire. Quand des soldats de Tsahal récite Shéma Israël dans des hauts-parleurs à Jénine, ils détruisent le moral du terrorisme. Cela ne ”leur” plait pas parce qu’ils ne comprennent rien à la religion et à la culture arabes. Rien du tout. Ils ne savent que s’excuser face aux nations. Et ils se trompent. C’est terrible que ce soit ”eux” qui nous dirigent. Ce sont ”eux” qui nous ont amenés au bord du gouffre”.