L’office d’évacuation des mines et des munitions non explosées a fait une surprenant découverte mardi matin sur le Golan lors de travaux de déblaiement : un bunker syrien datant de la guerre des Six jours, contenant une grande quantité de munitions et d’explosifs.

Selon le ministère de la Défense il s’agissait de l’un des bunkers syriens les plus importants sur le plateau, duquel les soldats syriens tiraient en direction des villages juifs de la vallée de ‘Houla. Les champs attenants à ce bunker, où est notamment situé le mémorial de la mythique brigade Alexandroni, sont emplis de milliers mines datant de cette époque. Le ministère de la Défense a décidé de nettoyer ce secteur pour permettre aux promeneurs de se déplacer en toute sécurité.

Depuis sa création en 2012, l’office d’évacuation des mines et des munitions non explosées a déjà nettoyé plus de 1500 hectares de champs de mines, principalement sur le Golan, dans la vallée du Jourdain et dans le nord du Néguev.

Photo ministère de la Défense