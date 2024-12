Nissim Slama, membre du Likoud réagit au début de l’audience du premier ministre à la barre des accusés dans son procès et critique le tribunal qui a parlé de l’intérêt public de ce témoignage:” Qu’est-ce qui relève plus de l’intérêt public que la guerre que mène Israël sur plusieurs fronts? Le problème est qu’Israël n’est pas une démocratie et donc le Parquet et le Tribunal ne sont pas élus!”

Retrouvez le podcast de Nissim Slama : Youtube • Israël Décryptage Spotify : https://open.spotify.com/show/0T6DVDE…