Article de Raphaël Hassine pour Actualité Juive numéro 1745

Deux ans après la disparition tragique de son frère Natan, Salomé Fitoussi a réalisé un court métrage intitulé Sur le front de la foi pour honorer sa mémoire et diffuser un message d’espoir.

Natan Fitoussi a perdu la vie le 15 août 2022 pendant son service militaire, victime d’un tir ami accidentel. Dans le cadre de son projet de fin d’études, Salomé Fitoussi a décidé de réaliser un documentaire sur son frère : « Je devais créer un court métrage à la fin de mes études de communication spécialité cinéma à l’Université d’Ariel. J’ai choisi de tourner un documentaire pour parler de mon frère », confie-t-elle. Salomé Fitoussi a filmé toutes les séquences du court métrage entre juin et août 2023. Elle a ensuite travaillé pendant un an sur le montage avec son équipe. « J’ai terminé le montage au moment de la sirène de 20 h de Yom HaZikaron, c’était un signe de Dieu pour me dire que le film était prêt ! », raconte-t-elle. Le lendemain, Salomé Fitoussi est allée se recueillir sur la tombe de son frère et elle a assisté à la cérémonie de Yom HaZikaron, conclue par l’Hatikva. « Les personnes présentées ont ensuite chanté spontanément “Ani Maamin”. Le film se conclut là-dessus, pour terminer sur une note d’espoir », ajoute Salomé Fitoussi. Intitulé Sur le front de la foi, ce documentaire de 13 minutes a été diffusé pour la première fois en juin à la cinémathèque de Tel Aviv. Accompagnée de sa sœur Ethel, Salomé Fitoussi projette actuellement le film partout en Israël. « Ce film contient un message d’amour et d’espoir : nous n’allons pas nous laisser abattre. Israël nous donne tellement d’amour que nous devons donner en retour ! », déclare Ethel Fitoussi. Le court métrage parle de Natan Fitoussi et de sa emouna, mais aussi de la emouna de sa famille et de ses amis. « Ses amis racontent ce qu’ils ont vécu avec lui. Notre famille raconte comment elle a appris la nouvelle, comment elle vit avec cela et tout ce que nous avons mis en place avec l’association Natan Lanou », poursuit-elle. Le film a été diffusé à l’unité de Tsahal de Natan lors d’une soirée en sa mémoire. « Un soldat m’a dit : “J’ai eu le sourire à la fin du film.” C’est le plus beau compliment que je puisse recevoir ; je ne voulais pas que le film soit triste ! Nous avons besoin d’avoir de l’espoir », conclut Salomé Fitoussi. Jeune réalisatrice talentueuse, Salomé Fitoussi espère que son documentaire sera diffusé dans des festivals en Israël pour partager ses messages avec le plus grand nombre.

« Sur le front de la foi »

Réalisatrice : Salomé Fitoussi

Caméraman : Alex Bellaiche

Bande originale du film : Eyal Allouche