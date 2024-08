Depuis ce matin (lundi 5 août), les futurs combattants et combattantes de Tsahal de la promotion d’août 2024 se présentent au bureau d’enrôlement pour commencer leur service militaire.

Cette promotion est particulière puisqu’elle débute son parcours alors que le pays est en guerre depuis plusieurs mois et que la conscription des orthodoxes est devenue obligatoire.

Dans ce contexte, plusieurs heurts ont éclaté devant les bureaux de recrutement entre la police et des manifestants orthodoxes venus protester contre l’enrôlement des jeunes de leur communauté.

Les plans de recrutement ont été adaptés aux besoins de l’armée dans toutes les unités et brigades, afin de continuer à apporter une réponse opérationnelle au combat dans les différents secteurs et de remplir la variété des missions de Tsahal.

Parmi les nouvelles recrues, 58.23% sont des hommes et 41.77% des femmes.

La plus jeune recrue a 17 ans et demi (programme Talpiyot) et le plus âgé a 26 ans et 9 mois. En moyenne, les nouvelles recrues de la promotion d’août 2024 ont 18 ans et 10 mois.

708 sont des olim hadashim dont 432 hommes et 276 femmes.

470 sont des soldats seuls (hayalim bodedim) qui n’ont pas leur famille en Israël dont 269 hommes et 201 femmes.

La majorité des olim qui s’enrôlent dans cette promotion sont originaires de Russie, des Etats-Unis et d’Ukraine.