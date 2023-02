Le cabinet de sécurité s’est réuni cet après-midi (dimanche) pour décider des mesures à prendre après le terrible attentat de vendredi lors duquel les frères Asher et Yaakov Plaï (8 et 6 ans) et Alter Shlomo Lederman (20 ans) ont été assassinés.

En guise de riposte, le cabinet a notamment pris une série de décisions pour promouvoir la présence juive en Judée-Samarie: régularisation de neuf yishouvim existant appartenant aux jeunes implantations, promotion des permis de construire pour des milliers d’unité de logement, connexion d’avant-postes aux réseaux d’eau et d’électricité.

Suivant la demande du ministre Itamar Ben Gvir, seront régularisés les implantations suivantes: Avigaïl, Assaël, Sha’harit, Guivat Arnon, Guivat Harel, Guivat Haroeh, Mala’hei Hashalom, Mitspé Yehouda, Beth Hogla et Sdé Boaz.

»La régularisation de ces yishouvim vient compléter les actions élargies de police à Jérusalem Est et encore une série de mesures pour dissuader les terroristes », a déclaré Itamar Ben Gvir.

Le Premier ministre a précisé que les forces des gardes-frontière à Jérusalem seront renforcées, elles agiront de manière ciblée sans procéder à des punitions collectives.