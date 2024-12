Près d’un an après avoir été gravement blessé au combat dans la Bande de Gaza en tant que réserviste, le chanteur Idan Amedi publie un nouveau single, intitulé ”Superman”.

Dans cette chanson, dont les couplets sont parlés et le refrain chanté, Amedi se dévoile et raconte son parcours, ses souffrances, ses doutes depuis son enfance jusqu’à aujourd’hui en passant par son service militaire.

”Je n’ai pas peur de mourir, j’ai peur de ne pas vivre”, sont les mots qui reviennent dans cette chanson, la première dévoilée de son nouvel album qui doit sortir prochainement.

Idan Amedi raconte: ”Après l’obscurité que j’ai traversée, mille gouffres, je n’ai plus peur de mourir mais davantage de ne pas vivre. Je veux remercier tous ceux qui ont participé à ce long processus pendant toute cette année. A l’hôpital, en convalescence, dans le studio d’enregistrement, à la maison. C’est grâce à eux que ce titre a vu le jour. Je souhaite un bon rétablissement physique et mental à tous les blessés. Certes, il n’y a pas de ”superman” dans la vraie vie mais vous êtes ceux qui s’en rapprochent le plus. Que nous puissions voir les otages rentrer à la maison rapidement”.

Amedi dédie cette chanson à ses amis, morts lors du combat où il a été blessé: ”Alexei, Akiva, Gabriel et Eliran, z’l, vous êtes dans mes pensées chaque jour”.