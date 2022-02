C’est une véritable première : la grande chaîne israélienne de pharmacie « Super-Pharm » ouvre son premier magasin en Samarie. Il sera situé dans le centre commercial de Karnei Shomron. Le maire du yishouv, Yigal Lahav, a parlé « d’une réjouissante nouvelle pour le yishouv mais aussi pour toute la région ». Il y a actuellement une petite pharmacie à Karnei Shomron et afin de ne pas léser son directeur, le maire du village cherche à le faire nommer à la tête de la pharmacie de l’enseigne « Supe-Pharm » lorsqu’elle ouvrira.

« Super-Pharm », créée en 1978, est la plus grande chaîne de pharmacies d’Israël et dispose actuellement de 269 magasins dans le pays. Elle propose un large éventail de produits pharmaceutiques et dérivés comme les produits cosmétiques et parapharmaceutiques.

Photo Moshé Shaï / Flash 90