Le compositeur-interprète britannique, membre fondateur et bassiste du groupe Pink Floyd a une nouvelle fois laissé transpirer son antisémitisme déchaîné, montrant que la haine d’Israël est étroitement mêlée à la judéophobie la plus classique.

Interviewé sur une chaîne proche du Hamas – c’est déjà un signe – Roger Waters a d’abord décoché ses flèches sur le milliardaire américain Shekdon Adelson, accusé de « tirer toutes les ficelles des marionnettes Donald Trump, Mike Pompeo et de l’ambassadeur…Greenberg » (selon ses propres mots!!). Il a qualifié Adelson de « fasciste et raciste d’extrême droite qui ne comprend rien aux droits humaines et qui considère que seuls les juifs sont vraiment des êtres humains que le reste de l’humanité doit servir » (sic). « Et ce fou est incroyablement riche, et il a Donald Trump dans sa poche » (dans l’enregistrement il utilise des termes indécents pour parler du président américain).

Puis il reprend la calomnie immonde qui se répand dans les réseaux sociaux et dans les milieux anti-israéliens, établissant un lien direct entre Israël et le meurtre de George Floyd : « L’assassinat de George Floyd la semaine dernière à Minneapolis a été commis avec une méthode inventée par les forces d’occupation de Tsahal. Ce sont les Israéliens qui ont inventé cette méthode d’étranglement par la pression du genou sur la nuque, provoquant l’interruption de l’arrivée de sang au cerveau par la carotide » (Les soldats et les policiers israéliens doivent alors être de piètres professionnels puisque depuis 1948 il n’y a eu aucun cas d’étranglement de la sorte en Israël…).

La fin est encore plus odieuse, car il tente de monter la population afro-américaine contre Israël et les Juifs : « Ce sont des experts israéliens qui ont enseigné aux (policiers) américains comment tuer des noirs parce que les Américains ont vu comment les Israéliens tuent efficacement les Palestiniens avec cette même technique. Et ils en sont fiers, les Israéliens (…) Le sionisme est une horrible tache que nous devons éliminer »!!

Le tout devant une présentatrice de « l’organisation pacifiste » du Hamas qui buvait du « petit-lait »…

Vidéo : (par Memri)

Musician Roger Waters on Hamas-Affiliated News Agency: Crazy Puppet Master Adelson Has Donald Trump’s Tiny Little Pr*ck in His Pocket; Israelis Teach U.S. Police How to Murder Blacks pic.twitter.com/0JUQuwsvhB — MEMRI (@MEMRIReports) June 21, 2020

Photo Wikipedia