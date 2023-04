On me demande trois coups de cœur… Très difficile question pour un guide ! Notre pays est tellement riche en sites et en Histoire ! Tous plus intéressant les uns que les autres… Mais je choisirai donc :

Pour la région sud le Kibboutz Yad Mordehai : Situé au sud d’Ashkelon, fondé en 1943 en souvenir de Mordehai Anilewicz, commandant de la révolte du ghetto de Varsovie. Sachant pourtant qu’ils n’avaient vraiment aucune chance de gagner le combat, une minorité a tenu tête et combattu l’ennemi nazi pendant presque trois semaines ! Afin que les générations à venir se souviennent de cet héroïsme juif même pendant la période la plus noire de l’histoire notre peuple. Le musée du Kibboutz retrace cette période. Il y a même une maquette détaillée du ghetto de Varsovie ainsi qu’une reproduction du bunker du 18 rue Mila à Varsovie qui étaient la planque des révoltés, avec un film retraçant toute l’opération. Il y a aussi en hauteur du kibboutz la statue géante de l’artiste Nathan Rapoport, représentant le courageux Mordehai Anilewicz aux côtés des restes du vieux château d’eau qui a été bombardé par les Égyptiens durant la guerre de 1948. Car là aussi ce fameux 15 Mai 1948, lendemain de la déclaration d’indépendance de l’État d’Israël, la poignée de pionniers du kibboutz étaient en première ligne, face à des milliers de soldats ennemis qui se dirigeaient vers Tel-Aviv. Selon les Égyptiens, les combats auraient dû durer seulement quelques heures et ils leur ont tenu tête plus de cinq jours. Avec une fin tragique mais un retour glorieux à sa libération par Tsahal le 5 novembre 1948.

Pour la région nord la ville de Safed : Ou Tsfat en hébreu, l’une des quatre villes saintes d’Erets Israël qui selon la tradition serait la ville ou Sem – le fils de Noé – installa sa yechiva. Cette petite ville de haute Galilée deviendra rapidement l’un des centres spirituels les plus importants du globe, et durant des siècles Tsfat rayonne de par le monde, les sommités du judaïsme qui y sont installées transmettent leurs connaissances au reste des communautés juives dispersées. Allez découvrir les secrets de la ville, les synagogues, le célèbre mikvé (bain rituel) du Ari z’al et le vieux cimetière où reposent les tsadikim de Tsfat. Ainsi que ses ruelles pittoresques toutes peintes d’un bleu azur (qui rappelle le ciel et qui ferait fuir le satan selon la kabbale), emplies de galeries d’art, de boutiques d’artisans, de bijoux, d’accessoires religieux artisanaux, d’expositions de peinture, de ventes de bougies de miel faites main. Pour vous faire replonger dans l’Histoire magique et mystérieuse de Tsfat et ressentir l’atmosphère qui règne dans la ville de la kabbale !

Pour la région centre ce sera Soussia : Une ville antique juive et certainement l’une des plus belles trouvailles archéologiques faite au lendemain de la guerre des Six jours, au cœur des Monts de Judée. Après la destruction du Temple, des Juifs décident de s’installer en plein milieu du désert, alors que la quasi-totalité de notre peuple a déjà quitté Erets Israël. Ils étaient extrêmement attachés à la Terre d’Israël, à la tradition juive et ont donc fondé leur ville en symbiose totale avec les préceptes de la Torah. Soussia compte 35 mikvaot ! Chaque linteau de maison est fendu en son flanc droit pour y insérer la mézouza et un chandelier à sept branches est quasi-systématiquement gravé au-dessus des portes, en symbole du Temple, preuve éternelle de leur espoir de sa prochaine reconstruction. La structure des maisons et leur disposition est pensée de sorte à procéder au Erouv Hatsérot, processus permettant de transporter un objet du domaine privé au domaine public pendant le Shabbat. L’édifice qui retiendra incontestablement votre attention reste la synagogue, le bâtiment le plus élevé de la ville conformément aux dispositions de la Loi juive. Elle est dans un quasi parfait état. Décorée de nombreuses inscriptions hébraïques et de symboles juifs, d’une mosaïque au sol. Le site est très vivant à Pessah, avec un film en français et des acteurs de rues en tenue d’époque afin de véritablement replonger le visiteur dans l’ambiance qui régnait à Soussia il y a 1700 ans !

TIYOUL-TOV est à votre disposition pour toutes questions supplémentaires et pour vous organiser avec plaisir des journées inoubliables et personnalisées tout au long de l’année pour tous vos événements, individuels, familiaux et communautaires. David Mansour 052-43-34-254 wwww.tiyoul-tov.org