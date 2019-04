La ministre sudéoise des Affaires étrangères, qui est extrêmement critique envers Israël, sait pourtant être compréhensive et indulgente envers des pays comme l’Iran et l’Arabie saoudite. Elle a trouvé le moyen d’expliquer pourquoi de tels pays qui discriminent ou oppriment les femmes doivent justement être membres de la commission de l’ONU pour la protection des droits des femmes, comme c’est le cas aujourd’hui.

La logique de la cheffe de la diplomatie suédoise est simple: si le critère exigé pour appartenir à une telle commission était celui de l’égalité entre les genres et du respect des femmes, seuls de très rares pays pourraient en faire partie, et ce ne serait pas une bonne idée ». Et d’insister: « S’il y a une commission de laquelle des pays qui maltraitent les femmes doivent être membres, c’est justement celle-ci afin qu’ils apprennent quelque chose dans la défense des droits de la femme ».

Cqfd.

Vidéo:

Photo Illustration