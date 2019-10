Les premières déclarations de la nouvelle cheffe de la diplomatie suédoise n’annoncent pas d’embellie dans les relations entre la Suède et Israël.

L’ancienne ministre suédoise des Affaires étrangères Margot Wallström était devenue persona non grata en Israël tant ses prises de positions sur le conflit israélo-palestinien étaient unilatérales et dénuées de nuances. A Jérusalem, on n’espérait donc que du mieux avec la nomination récente d’Ann Linde à ce poste.

Les choses avaient pourtant bien commencé lorsque la nouvelle ministre eut exprimé sa volonté de « resserrer les liens avec Israël », ce qui ne semblait pas difficile. Mais la « joie » a été de courte durée lorsqu’elle a évoqué le BDS et les mouvements de boycott d’Israël, affirmant qu’il ne s’agit pas d’antisémitisme mais d’une « forme de combat légitime et non-violent en faveur des droits de l’homme et contre l’occupation ». La nouvelle ministre a également reconnu que le gouvernement socialiste suédois soutient officiellement des organisations qui agissent contre Israël.

Ces propos ont été mal accueillis par des parlementaire pro-israéliens, et en Israël, ces déclarations ont provoqué la colère due à la désillusion.

On prend une autre…et on recommence!

Photo Wikipedia