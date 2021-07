La députée Galit Distel-Abtarian est montée mercredi à la tribune de la Knesset et a poussé un véritable et retentissant « coup de gueule » à propos du drame qui s’est déroulé la semaine dernière dans la banlieue sud de Tel-Aviv. Un clandestin d’origine érythréenne s’était introduit au domicile d’une cinquantenaire, l’avait menacée d’un couteau, rouée de coups (orbite et côtes cassées) puis violée. La scène a été si violente que certains ont évoqué le film « Orange mécanique » de Stanley Kubrick.

La députée a rappelé les faits et s’est emportée face au silence des médias et des organisations féministes si prompts à réagir suivant les cas. Elle a également interpellé avec vigueur les députées Mikhal Rozhin (Meretz) et Meirav Michaeli (Parti travailliste), héroïnes de la cause des femmes mais devenues soudain discrètes.

Galit Distel-Abtarian a attribué ce silence assourdissant des organisations de gauche au fait que l’agresseur est classé dans la catégorie des « victimes du racisme » et que sa victime n’intéresse personne car elle ne fait pas partie du « beau monde ». Très émue par cette injustice, la députée est retournée à sa place en pleurant.

Les deux députées interpellées ont répondu de manière particulièrement décevante :

Mikhal Rozhin : « Cessez donc de ne défier avec des accusations. Je dénonce toute agression sexuelle commise dans toutes les catégories de population et les agresseurs quels que soit leur origine ».

Meirav Michaeli : « Galit, pourquoi ne résistez-vous jamais à la tentation de prendre une situation de plaie de la société israélienne, qui ne date pas d’aujourd’hui et de la transformer en incitation contre des personnes du camp d’en-face ? »