Samedi soir très tard, l’armée de l’air israélienne a procédé à une vague d’opérations de représailles sur la bande de Gaza après le lancer d’un drone multirotors piégé en direction d’une patrouille de Tsahal. Le drone avait déposé un engin piégé à l’endroit où devait passer la patrouille avant d’être redirigé vers la bande de Gaza. L’engin a explosé causant des dégâts à un véhicule militaire mais n’a pas fait de victimes.

Tsahal a considéré cette tentative d’un nouveau genre comme très grave et a procédé à des représailles plus « musclées » que d’ordinaire. Les raids des appareils israéliens ont commencé au centre de la bande de Gaza, se sont étendus à Rafiah et Khan Yunes au sud puis à Beit Lahiya au nord du territoire. Parmi les cibles visées, des entrepôts d’armement et des infrastructures liées au « dispositif aérien ». Un appareil de Tsahal a également tiré en direction du commando responsable du lancer du drone, sans le viser directement mais uniquement pour le faire fuir!

La tension était déjà remontée vendredi soir avec les tirs de cinq roquettes en direction du territoire israélien, suivis de représailles avec un tank et des avions.

Les factions terroristes ont annoncé « qu’elles réagiront aux attaques de Tsahal ».

Vidéo:

https://videos.files.wordpress.com/qWMuEBbY/whatsapp-video-2019-09-07-at-23.19.05_hd.mp4

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90