Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé mercredi une avancée stratégique majeure des forces israéliennes dans la bande de Gaza. L’armée a pris le contrôle de l' »axe Morag », une position cruciale qui sépare désormais effectivement les deux principales villes du sud de Gaza, Khan Younes et Rafah.

Cette voie stratégique, nommée d’après l’ancienne implantation israélienne de Morag qui se trouvait dans cette zone avant le retrait du Gush Katif, représente selon Netanyahou une manœuvre comparable à « Philadelphie II » – faisant référence à l’axe Philadelphie original qui s’étend le long de la frontière égypto-gazaouie.

« Nous avons changé de vitesse, » a déclaré le Premier ministre. « L’armée israélienne s’empare de territoires, frappe les terroristes, détruit les infrastructures. » Il a ajouté que cette opération vise à « isoler la bande de Gaza et augmenter progressivement la pression pour qu’ils nous livrent nos otages. Et moins ils cèdent, et plus la pression augmentera. »

Cette nouvelle phase d’opérations terrestres intensifiées s’inscrit dans la stratégie israélienne visant à fractionner le territoire contrôlé par le Hamas. En établissant cette nouvelle ligne de démarcation entre les deux principales agglomérations du sud de Gaza, Israël cherche à accentuer sa pression militaire tout en isolant davantage les différentes zones de la bande.

Le Premier ministre a conclu en réaffirmant la détermination d’Israël à « atteindre les objectifs de guerre », précisant que les forces armées travaillent « sans relâche, avec une ligne et une mission claires. »