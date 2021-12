A l’appel d’organisations de droite, plusieurs milliers de personnes ont défilé dimanche dans les villes de Lod et Ramleh avec des drapeaux bleu-blanc, bravant les accusations de « provocations » de la part de la gauche, des députés arabes, de l’Autorité Palestinienne et du Hamas. Le but de cet événement était double : remonter le moral des habitants juifs après les émeutes pogromistes arabes du mois de mai et exprimer la souveraineté israélienne dans les villes mixtes. Les habitants juifs qui ont participé à la marche ont exprimé leur satisfaction et ont souligné qu’elle leur a apporté « beaucoup de lumière en cette fête de ‘Hanouca ».

Parmi les personnalités qui ont participé à ces marches, trois députés du parti Hatziyonout Hadatit : Sim’ha Rotman, qui s’est installé à Lod il y a quelques mois par solidarité, Mikhal Waldiger et Itamar Ben-Gvir et May Golan du Likoud. Ce dernier a déclaré : « Les menaces du Hamas ne nous ferons pas renoncer à affirmer notre souveraineté dans notre pays et à brandir avec fierté le drapeau d’Israël ».

Photo illustration