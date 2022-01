Dans le cadre des manifestations de la Semaine israélienne de l’Espace, Israël a signé un important accord avec la NASA américaine en entrant dans la programme spatial Artemis dont l’objectif est d’amener des équipages humains sur la lune à terme sur Mars. L’accord permettra une étroite coopération entre l’Agence israélienne de l’Espace et la NASA pour la recherche et l’envoi de navettes spatiales. L’accord a été signé côté américain par le directeur de la NASA Willian Nelson et côté israélien par son homologue israélien, le brigadier-général (rés.) Ouri Oron, en présence de la ministre de l’Innovation, de la Science et de la Technologie, Orit Farkash-Cohen et de l’ambassadeur d’Israël à Washington Michaël Herzog.

Le programme Artemis prévoit d’envoyer des astronautes sur la lune en 2025 et d’y installer ensuite une station de recherche fixe. Avec cet accord signé avec Israël, l’Etat hébreu prendra déjà part à la mission Artemis 1 qui sera envoyée dans l’espace en 2022 mais sans équipage.

Photo Tsipi Wilmovsky / GPO