Israël a réussi à barrer la route à une organisation qui sous couvert d’action humanitaire est liée au Hamas et souhaitait être admise dans l’un de ses forums. Le Conseil économique et social de l’ONU (Ecosoc) a débattu de l’admission en son sein d’un certain nombre d’organisations civiles qui pourraient collaborer avec lui dans différents domaines. Parmi elles, une organisation libano-palestinienne appelée « Shahad » qui est officiellement enregistrée au Liban comme « organisation de défense des droits de l’homme » venant notamment en aide aux « réfugiés palestiniens » dans les camps libanais.

Mais depuis quelques mois, les services israéliens de renseignements ont enquêté sur cette organisation qui s’avère appartenir au Hamas et agit contre Israël dans le cadre de ses ramifications internationales. Le président de Shahad, Mahmoud Al-Hanfi rencontre régulièrement les dirigeants du Hamas et du Jihad Islamique à Gaza afin de préparer des initiatives contre Israël devant la justice internationale, notamment sur la question des terroristes détenus en Israël.

Suite à cette enquête, le Premier ministre et ministre de la Défense Binyamin Netanyahou a signé au mois de mars une ordonnance déclarant Shahad comme organisation terroriste en Israël. L’ambassadeur d’Israël à l’ONU Dany Danon a alors entrepris un forcing diplomatique auprès de l’ONU afin d’empêcher l’admission de Shahad comme membre-observateur à l’Ecosoc. Parallèlement, le ministère israélien des Affaires étrangères a lancé une campagne auprès des capitales des 54 pays membres de l’Ecosoc afin que ces pays ne votent pas en faveur de cette admission.

Ces efforts ont produits leurs fruits puisque 28 pays ont voté contre (notamment les Etats-Unis, la France, le Canada, l’Allemagne, l’Inde, et le Japon), 15 pays membres ont voté pour (notamment la Chine, l’Egypte, l’Iran, le Maroc et la Turquie) et trois se sont abstenus: l’Ethiopie, le Tchad et le Danemark.

A l’issue du vote, Dany Danon, très soulagé, a déclaré: « Le Hamas a appris qu’il ne jouit pas de l’immunité non seulement à Gaza mais aussi au sein de la communauté internationale. L’ONU doit maintenat faire un pas supplémentaire en déclarant le Hamas comme organisation terroriste et le bannir de toutes les instances internationales. Nous demandons à l’ONU de lutter sans compromis contre ces organisations qui utilisent toutes sortes d’artifices pour pratiquer un terrorisme politique contre l’Etat d’Israël ».

Photo Illustration