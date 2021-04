Malgré la relative baisse d’intérêt internationale pour la cause factice « palestinienne », l’Autorité Palestinienne continue sa campagne de délégitimation de l’Etat d’Israël à travers le monde, avec certains succès ici et là. C’est le cas du Canada ou le Nouveau Parti Démocratique (NPD), le plus à gauche des partis fédéraux, qui a adopté lors de sa convention une motion anti-israélienne sous le titre « Justice et Paix pour Israël et la Palestine ». Le texte adopté à une large majorité appelle à la « fin de l’occupation » et à l’arrêt des liens économiques avec les « colonies », la cessation des ventes d’armement à Israël et au « respect des droits du peuple palestinien ».

Le NPD canadien est un parti d’opposition qui ne dispose actuellement que de 24 sièges sur 338 dans la Chambre des communes. Mais comme de très nombreux partis de gauche à travers le monde, y compris le Parti démocrate américain, le NPD connait une évolution radicale dans ses positions anti-israéliennes.

A Ramallah, on se réjouit de cette décision, plus symbolique qu’effective, qui « va dans le sens de la vision internationale quant à la justesse de la cause palestinienne, à la nécessité de mettre fin à l’occupation israélienne et aux violations des droits de l’homme de la part d’Israël ». Le « ministère des affaires étrangères » de l’AP a remercié tous ceux qui dans la classe politique, la vie associative et la société civile canadienne ont contribué à faire adopter cette motion.

