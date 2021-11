La propagande calomnieuse de l’Autorité Palestinienne a une nouvelle fois trouvé une oreille attentive auprès de la Cour pénale internationale de la Haye. Nasser Abu Bakhr, président de l’Union des journalistes « palestiniens » a annoncé qu’une procédure judiciaire a été lancée à la CPI pour « crimes de guerre commis par Israël contre des journalistes ‘palestiniens' ». Dans une conférence de presse, Abu Bakhr n’a pas hésité à affirmer que « l’état-major de l’armée israélienne a donné ordre formel aux soldats de Tsahal de tuer des journalistes ‘palestiniens' », ce qui selon lui impose que la CPI poursuive les officiers responsables de ces « crimes imprescriptibles »!

Le terroriste a poursuivi : « Cette décision de la CPI est une grande victoire pour les droits du peuple ‘palestinien’, pour les journalistes, les shahids, les blessés, les prisonniers et tous ceux qui souffrent de l’occupation ».

L’Union des journalistes « palestiniens » a établi un pseudo-rapport dans lequel elle énumère quelques sept-cent « crimes et violations des droits de l’homme » dont la mort de trois journalistes et la destruction de locaux appartenant à la presse à Gaza. Ce rapport oublie un petit détail : l’utilisation de locaux de presse par les terroristes pour tirer leurs roquettes et missiles ou entreposer leur arsenal. Par ailleurs, les journalistes qui se mêlent aux provocateurs le long de la sécurité prennent leur risques quand il ne s’agit pas, comme cela s’est déjà produit, de terroristes qui agissent sous couvert d’uniformes de journalistes.

Photo illustration