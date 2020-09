À la veille de Rosh Hashana à l’ombre du Corona: des subventions seront attribuées pour un total de 27 millions de shekels aux Olim qui ont fait leur Alya au cours de la dernière année et qui sont en difficulté financière à cause de la crise du Corona. La ministre de l’Alya et de l’Intégration a autorisé un budget de 27 millions de shekels pour l’extension du panier d’intégration et des subventions d’aide financière pour les Olim.

Les subventions seront accordées dans le cadre d’un programme d’urgence économique face à la crise dû au Corona. Ce programme a été initié et formulé par la ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tameno Shete. Une aide immédiate sera versée à des milliers de familles d’Olim qui ont fait leur Alya en Israël au cours de la dernière année. La ministre Pnina Tameno Shete a œuvré afin que les subventions soient transférées directement sur le compte en banque de milliers d’Olim en seulement deux versements. Le premier versement sera effectué avant la veille de la nouvelle année hébraïque 5781 pour aider les familles face aux dépenses pendant la période de fête. En arrière-plan de ce programme, un taux de chômage élevé est enregistré parmi les Olim par rapport au reste de la population en Israël.

La ministre Pnina Tameno Shete: « C’est un grand privilège pour moi d’aider les Olim et de les soulager pendant la crise économique. Ma mission est d’entourer les Olim qui arrivent ici, et en particulier au cours de leur première année en Israël. Le ministère que je dirige, poursuivra ses efforts pour assurer le bien-être de tous les Olim et en particulier de ceux qui ont choisi de réaliser le rêve sioniste pendant cette période difficile du Corona. »

Dans le contexte d’une réponse nationale face à la crise du Corona et dans le cadre des efforts fournis par la ministre de l’Alya et de l’Intégration Pnina Tameno Shete, pour aider les Olim, le ministère a officiellement approuvé l’extension du panier d’intégration et l’allocation d’assurance de revenus. Une subvention financière spécifique sera accordée à des milliers de familles d’Olim, selon la composition de chaque famille.

Le budget total de 27 millions de shekels dédié à ces subventions spéciales, a été alloué dans le cadre du filet de sécurité économique d’un montant de 80 millions de shekels, dirigé par la ministre Tamano Shete.

La ministre de l’Alya et de l’Intégration, Pnina Tameno Shete, a ajouté: «Je suis heureuse d’avoir pu apporter une aide directement sur les comptes bancaires de milliers d’Olim Hadashim. Le ministère de l’Alya et de l’Intégration que je dirige, se soucie d’apporter une aide au bien-être et à la situation financière des Olim. Le panier d’intégration, a pour objectif de renforcer la situation économique des Olim pendant leur intégration au sein de la société israélienne et sur le marché du travail. Le panier d’intégration est une aide des plus fondamentales et des plus importantes. Malheureusement, les nouveaux immigrants sont les premiers touchés par la crise du Corona, sous tous les aspects. Les subventions qui seront transférées directement sur le compte en banque de milliers de famille, seront un soutien financier et un soulagement pendant cette période difficile. Le ministère de l’Alya et de l’Intégration se trouve aux cotés des Olim pendant les moments d’émotions et pendant les moments difficiles. Je considère qu’il est de la plus haute importance d’aider les Olim pendant les périodes de routine et en particulier en temps de crise et d’urgence. Lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai mis en place une subvention Corona ponctuelle de 500 shekels, et immédiatement après, j’ai entrepris d’allouer une subvention supplémentaire de 1 500 shekels pour les Olim et les Citoyens de Retour. Sous ma direction, aucun Olé ne sera laissé de côté – ce n’est pas un slogan, c’est la réalité et la preuve en est sur le terrain. »

Qui est éligible?

La subvention est destinée aux nouveaux immigrants, qui ont reçu le statut d’Olé du 01.09.19 au 30.06.20, qui se sont installés en Israël, ont commencé à recevoir un panier d’intégration et sont restés dans le pays de manière continue, y compris le jour de l’octroi de la subvention.

Le montant de l’aide est :

Bourse unique pour un seul immigrant d’un montant de 2 000 shekels

Bourse unique pour un couple d’Olim ou une personne seule avec un enfant d’un montant de 5 000 shekels

Bourse unique pour une famille + un enfant ou une personne seule avec 2 enfants d’un montant de 7 000 shekels

Bourse unique pour une famille + 2 enfants ou une personne seule avec 3 enfants d’un montant de 7500 NIS

Bourse unique pour une famille + 3 enfants ou plus ou une personne seule avec 4 enfants ou plus d’un montant de 8 000 NIS

La subvention sera transférée aux comptes des immigrants de manière concentrée et en deux temps – le premier en septembre vers les vacances et le second en octobre. Aucune demande n’est requise.

