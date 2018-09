Stupéfiantes révélations de Sergueï Lavrov sur Barack Obama

Tout le monde se souvient du coup de poignard dans le dos infligé à Israël au Conseil de sécurité de l’ONU par Barack Obama juste avant de quitter ses fonctions présidentielles, le 23 décembre 2016. Selon des révélations faites par le ministre russe des Affaires étrangères, l’absence de veto américain dans la résolution 2334 fut en réalité un “moindre mal”. Sergueï Lavrov a dévoilé que Barack Obama, juste avant de quitter la scène, avait eu l’intention de faire adopter une résolution imposant un cadre d’accord à Israël. Il ne l’aurait finalement pas fait suite à une intervention de la Russie.

Si ces révélations sont exactes, il s’avèrera que l’Administration Obama aura été encore plus hostile à Israël qu’il n’y paraissait déjà. Segueï Lavrov a indiqué au site Sputnik que Barack Obama avait dans la main un plan-cadre qu’il comptait faire adopter par l’ONU alors que Donald Trump avait déjà été élu mais qu’il n’était pas encore entré en fonction. Une manière sournoise de lui couper l’herbe sous les pieds sur cette question.

Sergueï Lavrov explique que cette résolution souhaitée par l’ancien président américain était un “fait accompli” et comprenait déjà le résultat de négociations qui auraient dû débuter! Le chef de la diplomatie russe avait alors indiqué à son homologue américain John Kerry que la Russie ne voterait pas un tel texte qui “plomberait” la nouvelle administration américaine et ne ferait qu’envenimer les choses sur le terrain. Sergueï Lavrov a également révélé qu’il avait mis en garde John Kerry contre l’intrusion des tensions politiques internes américaines au sein du processus de paix et lui avait annoncé que la Russie prenait en compte les positions de Binyamin Netanyahou concernant la solution au conflit israélo-palestinien.

Finalement, comme on l’a vu, Barack Obama avait renoncé à son initiative et s’était “contenté” de ne pas opposer de veto à la résolution anti-israélienne 2334 qui condamnait la construction juive en Judée-Samarie et dans les parties libérées de Jérusalem.

