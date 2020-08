La plupart des médias américains, désireux de voire perdre Donald Trump, font l’impasse sur les facultés cognitives actuelles du candidat démocrate à l’élection présidentielle américaine Joe Biden. Pourtant, les signes ne manquant et ne mentent pas sur les bourdes, les trous de mémoire et les hésitations de l’ancien vice-président de Barack Obama. C’est justement celui qui fut son ancien médecin personnel Dr. Ronny Jackson, et un temps celui de Donald Trump avant d’être limogé, qui s’inquiète aujourd’hui de l’état mental du candidat démocrate au poste suprême.

Dans un livre qui va paraître, écrit par Donald Trump Jr., le Dr. Jackson n’y va pas par quatre chemins. En voici des extraits :

« Son âge s’exprime avec agressivité, son déclin cognitif est arrivé à un point où je ne me sens plus à l’aise comme citoyen et d’ imaginer qu’il puisse être un jour mon chef suprême »…

« La meilleure manière de le décrire à chaque fois que je le vois est qu’il à l’air tout simplement perdu… »

« Je ne me risquerai à aucun diagnostic officiel de démence mais il y a quelque chose qui ne va pas… »

Dans d’autres parties du livre, le Dr. Jackson raconte comment il a constaté la lente mais nette évolution de Joe Biden, déjà durant le second mandat de Barack Obama: « Je sais qu’il était familier des bévues et des faux-pas, mais là, il n’arrive déjà plus à faire des phrases entières ou aller jusqu’au bout d’un raisonnement. Il est bloqué et ne sait pas comment se sortir de cette ornière. Je pense qu’il devrait finalement renoncer ».

Le Dr. Jackson dénonce aussi ce qu’il appelle les « double-standards édifiants » appliqués par les médias américains lorsqu’il s’agit de la santé mentale des candidats démocrates ou républicains : « Joe Biden ne cesse de gaffer au point que son entourage craint lorsqu’il va s’exprimer ou même l’empêche carrément de le faire. Mais personne (dans les médias) ne pipe mot là-dessus. C’est fou ! C’est de l’hypocrisie dans toute sa splendeur ! »

Rappelons qu’au mois de juin, une étude d’opinion réalisée auprès d’un large échantillon représentatif de citoyens américains avait montré que près de 40% des Américains, toutes opinions politiques confondues, pensaient que Joe Biden était atteint d’un processus de sénilité.

Mais pour les ennemis du président Donald Trump aux Etats-Unis comme à travers le monde, cette donnée inquiétante doit être passée sous silence même si c’est au prix de voir un Joe Biden diminué parvenir aux manettes de la première puissance du monde.

Photo Gili Yaari / Flash 90