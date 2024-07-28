https:\/\/youtu.be\/4K5nGew0MN8?si=A57oIZGSY0emg7rn
DEUX CONSTATS ALARMANTS ET EFFRAYANTS :
1) LA SEULE FAÇON DE LÉGITIMER SOUDAIN, VIS À VIS DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE, LE DROIT D’ISRAËL À SE DEFENDRE AU NORD SERAIT L’ASSASSINAT CRUEL ET ABJECT DE DIZAINES D’ENFANTS INNOCENTS DE NOTRE COMMUNAUTÉ DRUZE AIMÉE ET RESPECTÉE ?
2) OUTRE LE FAIT QUE LE HAUT COMMANDEMENT DE TSAHAL A LES MOYENS TECHNILOGIQUE DE SURVEILLER ET PROTEGER MASSIVEMENT NOS FRONTIÈRES ET QU’IL NE LE FAIT PAS.
OUTRE LE FAIT QUE LE HAUT COMMANDEMENT DE TSAHAL UTILISE SES MOYENS HUMAINS ET TECHNOLOGIQUES COMME SI IL VIVAIT AU MOYEN ÂGE.
OUTRE LE FAIT QUE LE HAUT COMMANDEMENT DE TSAHAL EST PLUS OCCUPÉ :
– À EMPRISONNER DES JUDÉENS INNOCENTS ET NON VIOLENTS
– À MATRAQUER DES VIEILLARDS ORTHODOXES
– À PROPOSER DE CONSTRUIRE EN ISRAËL DES HOPITAUX POUR LES ENFANTS GAZAOUIS
– À PROPOSER DE DONNER DES ARMES !!!!!!!!!!!!!!!!!! AUX PÔV GAZAOUIS POUR QU’ILS LUTTENT CONTRE LE HAMAS !!!!!!!!!!!!! (PROPOSITION DE YOAV GALLANT IL Y A TROIS MOIS…)
– À DÉTRUIRE DES FERMES JUDÉENNES JUSTE APRÈS LE MASSAGCRE DU JEUNE BERGER A’HIMÉÏR PENDANT LA SHIVA DE SA FAMILLE
– À ALLER PRENDRE SES ORDRES AUPRÈS DI NAZI BIDEN PENDANT QU’IL NOUS COUPAIT LES MUNITIONS…
QU’À EMPÊCHER LE 7 OCTOBRE
ET À EMPÈCHER LA DESTRUCTION DES POPULATIONS CIVILES INNOCENTES JUIVES ET DRUZES, ET DU PEU DE TERRITOIRE QU’IL NOUS RESTE AU NORD ET AU SUD
bien vu Hana