Après Tnuva, Strauss et Unilever, deux autres géants de l’alimentaire en Israël ont annoncé une augmentation de leurs prix.

La société Strauss a annoncé aujourd’hui (lundi) aux détaillants qu’à partir du 3 juin, elle augmentera les prix d’environ la moitié de ses produits laitiers. Les produits soumis au contrôle des prix par l’État connaîtront une hausse de 1,5 %, tout comme de nombreux autres produits non réglementés.

Plus tôt aujourd’hui, Unilever a également informé les détaillants qu’elle relèverait ses tarifs à partir du 15 mai. Parmi les produits concernés: les céréales Telma, telles que « Cornflakes des Champions », « Branflakes », « Kariot », « Granola » et « Déli Pécan », dont les prix grimperont de 8 à 9 %, les produits Knorr (+8 %), les confitures 778 (+8 %), certains snacks et biscuits Bagel Bagel, certains produits de la gamme Pinuk (savons, shampooings et produits pour bébés) (+8 %), la mayonnaise, la moutarde et les sauces Hellmann’s (hausse de 4 à 9 %), ainsi que les mayonnaises et moutardes Telma (jusqu’à 8 %).

À noter que les produits « Klik » et les glaces Strauss, qui ont récemment connu des hausses, ainsi que les produits Dove et plusieurs nettoyants ménagers comme Spark, Fantastic et Cif, ne seront pas concernés par cette vague d’augmentations.

Selon Unilever, les produits concernés par cette hausse n’avaient pas connu d’augmentation depuis deux ans et demi. La société précise que « l’augmentation moyenne des prix sera de 3,5 %, avec une hausse maximale de 9 % ». Entre décembre 2024 et janvier 2025, Unilever avait déjà relevé les prix du chocolat, des glaces, et de ses marques Badin et Dove jusqu’à 16 %.

Dans un communiqué adressé aux détaillants, l’entreprise a expliqué: « Depuis novembre 2022, nous avons évité toute hausse des prix sur la grande majorité de nos produits, malgré une augmentation significative et continue des coûts de production en Israël et des coûts logistiques. Nous avons fait de notre mieux pour limiter l’ampleur de ces augmentations. Les prix des chocolats, des glaces, et de la plupart des produits d’hygiène personnelle et d’entretien resteront inchangés. »