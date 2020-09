CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER : https://eventsmcc.com/fr

A l’occasion du mois de sensibilisation au cancer de l’enfant, l’association internationale MyChild’sCancer, organise dimanche 13 septembre 2020 un concert en ligne avec Stéphane Legar, la star francophone de la musique israélienne.

Les dons récoltés seront reversés à l’association MyChild’sCancer, et consacrés à aider les parents des enfants atteints par cette maladie.

Stéphane Legar interprétera ses plus grands succès en direct et défiera également les téléspectateurs avec le « Stéphane Challenge« , spécialement conçu pour l’événement.

Oded Grinstein, qui a fondé MyChild’sCancer lorsque sa propre fille a dû faire face à la maladie, commente l’initiative : « Nous sommes particulièrement heureux que ce concert puisse avoir lieu au bénéfice de MyChild’sCancer, surtout en ces temps difficiles liés au COVID-19, quand les défis à relever par les familles sont encore plus compliqués que d’habitude. Le risque pour ces enfants est beaucoup plus élevé et parfois ils ne peuvent pas voyager pour recevoir le traitement adéquat. »

Il ajoute : « Pour rappel, 700 enfants sont diagnostiqués du cancer chaque jour dans le monde. Notre objectif est que chaque parent ait accès aux bonnes informations pour combattre la maladie et optimiser les chances de guérison de leur enfant. »

L’association MyChild’sCancer a été créée en 2010 par Oded Grinstein. MCC aide les familles touchées par le cancer, en leur apportant les réponses vitales dont elles ont besoin pour mener à bien leur lutte pour soigner leur enfant. Les équipes sont composées d’experts en cancérologie, de chercheurs médicaux et d’oncologues qui pour chaque enfant et selon le type de cancer, ménent des recherches personnalisées : méthodologies de traitement, nouveaux médicaments, spécialistes à travers le monde, hôpitaux et essais cliniques émergents. https://www.mychildscancer.org/

