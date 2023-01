Stéphane Amar écrivain et journaliste, à propos de la réaction de la communauté arabe aux attentats de Jérusalem et de Mansour Abbas qui a qualifié l’opération israélienne à Djénine, de « massacre »: « Je suis déçu par Mansour Abbas. Lorsqu’il y a 9 morts palestiniens, il ne peut pas parler de massacre! Je pensais qu’il choisirait mieux ses mots et aurait été plus modéré. »