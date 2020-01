Après la rupture brutale entre Stav Shafir et la direction de Meretz et son annonce de faire « cavalier seul » pour les prochaines élections à la tête de son Parti écologiste, la députée a fait marche arrière. Samedi soir, elle a fait une nouvelle proposition à Nitzan Horovitz président de Meretz dans l’espoir que le Camp Démocratique ne se désagrège pas. Shafir se dit prête à renoncer à la 2e place qu’elle occupait dans la liste commune lors des précédentes élections et d’être reléguée à la 3e place, laissant la 2e place à l’ancien député Issawi Fredj. La députée est prête également à renoncer à son exigences de primaires pour la désignation d’une liste commune.

Meretz et surtout le Forum judéo-arabe qui le compose tiennent à tout prix à faire revenir Issawi Fredj à la Knesset afin d’attirer des voix de l’électorat arabe et présenter le parti comme une formation judéo-arabe non sioniste. En raison de l’union entre Meretz, Israël Démocratique d’Ehoud Barak et de Stav Shafir, Issawi Fredj n’avait pas été réélu, le bloc n’ayant obtenu que 5 sièges.

Après avoir jeté son fiel contre Meretz et qualifié la direction de la formation d’extrême gauche de « combinarde », voilà Shafir revenir à petits pas pour essayer de réintégrer ce bloc.

Stav Shafir demande aussi une représentation paritaire hommes-femmes dans les dix premières places de la liste. Elle a expliqué son revirement par son souci de ne pas voir le Camp démocratique se désagréger et voir trois partis de gauche disparaître de la Knesset. Elle a rappelé les objectifs communs d’une alliance entre son Parti écologiste, Meretz et Israël Démocratique d’Ehoud Barak: solution des deux Etats avec création d’un Etat ‘palestinien’ , justice sociale, écologie, coopération judéo-arabe et « libération » de la politique de la religion.

Il n’est cependant pas certain que sa « concession » soit suffisante, et elle exhorte Nitzan Horovitz à reprendre les négociations avec elle après le silence à ses appels de ces derniers jours. A Meretz on n’est pas forcément enthousiasmé par la nouvelle proposition de Stav Shafir pour la simple raison qu’un trio Nitzan-Fredj-Shafir en tête de liste, probablement suivi par Yaïr Golan, représentant d’Israël Démocratique, ne laisserait plus de place à aucun autre candidat de Meretz – un seul à la limite – au vu des sondages qui accordent entre 4 et 5 sièges à cette alliance.

La réponse est d’ailleurs rapidement venue samedi soir: Meretz propose à Stav Shafir d’être placée à la 6e place sur une liste commune….

C’est bien, continuez ainsi…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90