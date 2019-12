Stav Shafir claque la porte…

Comme on le subodorait, la députée Stav Shafir a annoncé qu’elle quitte le Camp démocratique et se présentera séparément à la tête du Parti écologiste qu’elle a créé. Se voyant refuser la place de n°2 du Camp démocratique qu’elle avait occupé pour les élections précédentes, celle qui avait quitté avec fracas le Parti travailliste pour aider à créer en fanfare ce bloc fera donc cavalier seul.

Shafir a sévèrement critiqué ce qui se passe aujourd’hui à gauche, déclarant « notamment qu’il ne s’agit plus d’un camp politique mais d’un ‘Titanic’ qui est en train de couler »: « Je n’ai pas envie de me fracasser sur l’iceberg mais je veux faire en sorte qu’il y ait une alternative politique à la droite ». Sans les nommer, elle a reproché aux dirigeants de Meretz de s’être livrés à de basses magouilles politiques au lieu de réaliser une véritable union à gauche. Shafir a rappelé que c’est elle et son camp qui ont sauvé Meretz de la disparition lors des dernières élections. Elle a lancé un appel à toutes celles et ceux à gauche « qui refusent les combines » à la rejoindre. Mais en même temps, elle a indiqué qu’elle ne renonçait pas à ses efforts pour réunir toute la gauche…

Cette nouvelle configuration risque effectivement de transformer le Camp démocratique en ‘Titanic’ le 2 mars prochain, qu’il ne fasse alliance avec Avoda-Gesher, ce dont Amir Peretz ne veut pas pour l’instant.

Photo Hadas Parush / Flash 90