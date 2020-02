La 2e édition du tour des émirats arabes de cyclisme (UAE) débute dimanche et se déroulera pendant une semaine sur sept émirats de Dubaï à Abou Dhabi. Et pour la première fois, une équipe israélienne sera de la course avec l’autorisation de présenter le drapeau national. L’équipe israélienne « Israël-Start Up Nation » et elle est emmené par Omer Goldstein. Il s’agit de la plus importante compétition cycliste professionnelle du Moyen-Orient. Les compétiteurs israéliens se sont déjà entraînés sur les routes de Dubaï arborant fièrement les maillots aux couleurs d’Israël. L’épreuve se déroulera sur 148 km.

A noter que l’équipe israélienne de cyclisme participera cet été pour la première fois de son histoire au Tour de France, l’épreuve la plus prestigieuse du monde.

Un signe supplémentaire du dégel progressif des relations entre Israël et une partie du monde arabe.

Photo Illustration